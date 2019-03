New York Fed Nowcasts: 1.4% for 2019Q1, 1.5% for 2019Q2: FRBNY: Mar 08, 2019: New York Fed Staff Nowcast. The Atlanta Fed Nowcast stands at 0.5% for 2019Q1: https://www.frbatlanta.org/-/media/documents/cqer/researchcq/gdpnow/RealGDPTrackingSlides.pdf

