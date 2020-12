12.2.1-6. Lectures: Neoliberalism's Bankruptcy :: Econ 115 F 2020

https://github.com/braddelong/public-files/blob/master/econ-115-module-12.2-lectures-neoliberalisms-bankruptcy-1.53.pptx

https://www.icloud.com/keynote/0MO6Z220goOVByRPobcMpzJPQ

12.2.1. East Asia’s Miracles 22.00 min

12.2.2. China Stands Up 9.00 min

12.2.3. How Do We Think About the State’s Role Here? 10.75 min

12.2.4. The Business Cycle Background 10.75 min

12.2.5. The Coming of the Near-Second Great Depression: 2001–2009 21.75 min

12.2.6. Where Did the Regulators & Macroeconomic Managers Go? 9.75 min

1:32.00 of audio…

====

Plus

12.2.7. Zoom Lecture & Q&A https://berkeley.zoom.us/j/94569606763?pwd=VjBPSU5DOVlqUkVQZVJuLzVMTDlMdz09